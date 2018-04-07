İçişleri Bakanlığı: 591 Afgan sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmen, 7-8 Nisan 2018 tarihinde Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edilecek' denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmen, 7-8 Nisan 2018 tarihinde Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edilecek" denildi.

Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: