İçişleri Bakanlığı: 57 bin kișinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı 57 bin kișinin pasaportundaki idari tahdidin kaldırıldığını açıkladı.

İçișleri Bakanlığı 57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdidin (sınırlamanın) kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdidin kaldırılarak pasaportlarının geçerli hale getirildiği bildirildi.

Geçen yıl temmuz ayında da İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" ifadesine yer verilmişti.

Bakanlık tarafından bugüne kadar pasaportundaki idari tahdit kaldırılan kişi sayısı 212 bin 541 oldu.