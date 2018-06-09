İçişleri Bakanı: Yakında kahramanlarımız Kandil'de olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kandil'e yönelik operasyon açıklaması geldi.

AKP'nin seçim öncesi Kandil'e operasyon açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kandil bundan önce bizim için uzak hedefti. Şimdi yakın hedef. Uygun anı bekliyoruz. Terörün kaynaklarından biri Kandil'dir. Kandil sadece lojistik bir nokta değil" derken, "Şırnak ve Hakkari sınırları hattı düzgün hat olmadığı için fiziki olarak kontrol etmemiz zor. Kaçakçılıkla birleştirmişler. Ağrı hattını kapatınca uzun süre sonra bu hatta eroin yakaladık. Yapmamız gereken bir şey var. Ya bu hattı geri alacağız ya da 25 kilometre ileri gidip bir hat kuracağız. Bazı yerlerde 40 kilometre varsa da ortalama 25 kilometre. Şu an ikincisini yapıyoruz. Yakında kahramanlarımız Kandil'de olacak" ifadelerini kullandı.