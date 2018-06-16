İçişleri Bakanı Suruç'taki olaylardan Muharrem İnce'yi sorumlu tuttu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç'ta yaşanan saldırıdan Muharrem İnce'yi sorumlu tuttu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç'ta yaşanan saldırıdan Muharrem İnce'yi sorumlu tuttu.

AKP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada Soylu, "Bu müessif olayda AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi şehit oldu. Bu bizim ilk şehidimiz değil. PKK'nin sözde siyasetçilerini orada şiddet üzerine sahaya sürmektedir. Görüntüleri de izledim. Milletvekilimiz esnaf ziyaretine giriyor. Bu ziyarete girdiği zaman şiddetli bir tepkiyle karşılaşıyor. Şiddetli tepkiden sonra hiçbir reaksiyon göstermeden dükkandan çıkmak için gayret gösterirken hemen arkasındaki arkadaşa yumrukla saldırmaya başlıyorlar. Allah milletvekilimizin canını muhafaza etmiş. Ondan sonra orada büyük bir arbede kopuyor. Olaylar bu noktaya geliyor. Elbette ki ondan sonra bu olaylar bu hali alıyor" ifadelerini kullandı.

'SORUMLUSU MUHARREM İNCE'

Konuşmasında Muharrem İnce'yi hedef alan Soylu, "Burada açık ve net söylüyorum. Şanlıurfa'daki, Suruç'taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce'dir. Çok nettir. Bunlara bu şımarıklığı veren, bunları siyasetin özünden ayırıp şiddete doğru yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce'dir. Hiç kimse kusura bakmasın. Dün başka bir olaya daha tanıklık ettim. Havalimanında CHP'nin yetkililerini gördüm. Olayı araştırmaya gelmişler. Kimin adına? HDP'nin adına olayı araştırmaya gelmişler. Yazıklar olsun" ifadelerinde bulundu.

CHP'Lİ SEÇMENLERİ DE SUÇLADI

CHP'li seçmenleri suçlayan Soylu, "Kendi cumhurbaşkanı adayları, genel başkanları da dahil bu olayı destekleyerek cumhurbaşkanı adayları kalkıp Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek aslında bu olayların bugüne kadar HDP ve PKK çevresinin yaptıklarının meşru ve doğru olduğunu, bunun CHP gibi bir siyasi parti tarafından da desteklendiğini ortaya koymuştur. Hiç kimse kusura bakmasın bu olayları ilk kez yaşıyor değiliz. Bizim Lice ilçe başkanımızı, Van Özalp ilçe başkan yardımcımızı, Şemdinli ilçe başkan yardımcımızı katlettiler. 2015'teki milletvekili adayımız Ahmet Budak'ı evinde çocuklarının gözü önünde katlettiler" dedi.