İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Leyla' açıklaması

Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarının 18. gününde kötü haber gelirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da günlerdir aranan 4 yaşındaki Leyla'nın cansız bedenine daha önce defalarca aranan yerde ulaşıldığını açıkladı.

Soylu, "Bugün Ağrı'daydım. Arkadaşlarımdan bilgi aldım, onlar da aynı umudu tekrarladılar. Burada açıklayamayacağım bir yol üzerinden yürüyorduk. Kendi köyünde 2-3 kilometre mesafede, daha önce bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Aradıkları yer ile alakalı böyle bir durumla karşılaşınca 'ya biz görmedik' 'ya biz aramalarımızda fark etmedik' ya çocuğun cansız cesedi suyla beraber aşağıya; ama o da 50-60 santimlik bir derinlik, o kadar büyük bir derinlik de söz konusu değil. İlk belirlemelerde sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. Ama bunların hepsi otopsinin sonucuna göre kesin belirlenmesi gereken süreçler. İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok, Allah muhafaza. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi değerlendirilmeye ve otopsinin sonucuna muhtaç ilk belirlemeler bunlar" dedi.