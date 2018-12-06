İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Fethullah Gülen darbe planlayabilecek kabiliyete sahip değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Fethullah Gülen gibi her şeyinden yoksun bir kişi, herhalde Türkiye'ye bir darbe planlayabilecek kabiliyete sahip değildir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullah Gülen'in "Türkiye'ye darbe planlayabilecek kabiliyete sahip olmadığını söyledi.

"Sizi yıkamazlarsa güçleniyorsunuz. Bu temel bir kural ve Türkiye'yi yıkamazlar. Fethullah Gülen gibi her şeyinden yoksun bir kişi, herhalde Türkiye'ye bir darbe planlayabilecek kabiliyete sahip değildir" diyen Soylu, şunları söyledi:

"Bir meczup Türkiye'ye bir darbe planlayacaksa biz işi gücü bırakalım. Bunun arkasında kimlerin olduğunu ben 16 Temmuz'da söyledim. Her daim de söylüyorum. Onun arkasında olanlar onu orda tutuyorlar bugün. Amerika'da yanlış bir şey yapın bakalım bir gün durduruyorlar mı adamı. Avrupa'da yapın, Almanya'da yapın, İngiltere'de yapın."

TAKSİLERDE 'GİZLİ MÜŞTERİ' YÖNTEMİ

Soylu, taksilere yapılan denetimlerle ilgili şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1. 5 ay önce bizim kendi görev alanımız içerisinde bir genelge yayınladık. Bugüne kadar da 10 bin taksi denetledik. Hem ekim hem kasım ayında denetimler ortaya koyduk. Aralık, ocak, şubatta da yapacağız. Ama bizim yaptığımız yöntem yeni bir yöntem; gizli müşteri yöntemi. Aslında var olan bir yöntemdir, araştırma şirketleri bunu çok kullanırlar. Bu yöntem şudur; gizli müşteri araca biniyor, 'Beni şuraya götürür müsünüz?' diyor. 'Hayır, götüremem.' diyor veya araçta sigara içiyor, alkol içiyor, yüksek sesle müzik açıyor. Bunu disipline edeceğiz. Bunu en çok isteyen de şoförlerin ve taksicilerin bağlı oldukları esnaf odaları. Ama bunda sorumlu olan sadece biz değiliz. Belediyeler elini taşın altına koyacaklar. Eğer ellerini taşın altına sokmazlarsa bundan sonra onlara da yönelik adımlar atacağız. Bunu çok net söylüyorum. Şimdi biz yapıyoruz ama bu görev aslında belediyelerin asli görevidir. Vatandaşımız en konforlu taksiye seyahat etmek durumundadır. Bunu sağlamazsak kusurlu olan biziz ama belediyeler de aynı kusur ve kabahatin içerisindeler. Vatandaşımız merak etmesin bunu düzelteceğiz."

'YEŞİL ÖDÜLÜ FALAN ALMAM LAZIM'

Soylu konuşmasında şunları söyledi:

"Her sabah saat 5, 5 buçuktan 7'ye kadar İstanbul'da kaç yıl 6 kilometre yürürdüm, koşardım, spor yapardım. Sonra da işime giderdim. Herkesten önce işimde olurdum. Kendime ait özelliklerim vardı. Mesela iş yerinde balığım, papağanım birçok şeylerim vardı. Balıkları bereket olarak görürüm. Yeşili çok severim. İçişleri Bakanlığı'nı yemyeşil bir bakanlık haline getirdim. Aslında yeşil ödülü falan almam lazım. Evin bahçesi yeşildir, onu çok severim. Ağaçlarla konuşurum, dallarını okşarım. Oradan bir enerji almaya çalışırım."