İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul üzerinden Türkiye'ye yönelik bir siyasal çatışmanın önü açılmak isteniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İstanbul üzerinden Türkiye'ye yönelik bir siyasal çatışmanın önü açılmak isteniyor. Bir meşruiyet kavgası başlatmak istiyorlar. Bu meşruiyet kavgasının ötesinde bir de ideolojik kavga da başlatmak istiyorlar' diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul üzerinden Türkiye'ye yönelik bir siyasal çatışmanın önü açılmak isteniyor. Bir meşruiyet kavgası başlatmak istiyorlar. Bu meşruiyet kavgasının ötesinde bir de ideolojik kavga da başlatmak istiyorlar. Yönetilecek İstanbul'dur, bu rövanşizm aklı Türkiye'ye kaybettirir" dedi.

"Türkiye'nin büyük sınavlardan geçtiğini ve büyük bedeller ödediğini" söyleyen Soylu, "bir taraftan terör ile mücadele edilirken diğer yandan da Türkiye'nin eğitim, ulaşım, sağlık ve savunma alt yapısının güçlendirildiğini" savundu.

'BU FIRSATI YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Soylu, "Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana ilk kez büyük fırsat yakaladığını" öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bu fırsatı yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 17 yıllık serüveninde elde ettiği en büyük avantaj, karar verme süreçlerinde cesaretli adım atabilme kabiliyetidir. Benim için sert konuşuyor diyorlar ama benim sert konuştuğum, uyuşturucu ve teröre karşıdır. Biz bunu bu şekilde ortaya koymazsak Doğu ve Güneydoğu'yu tahakküm altına alırlar. Şu an dağlardaki terörist sayısı 700'ün altına düştü. Terör örgütünün yurt içindeki kabiliyeti tamamen daraldı. Bu arada, hem FETÖ hem de DEAŞ ile mücadele ediyoruz. 2.5 yıldır teröristleri ikna edebilmek için bin terörist ailesi ile görüşüyoruz. Daha bugün 2'si, Siirt'te ailelerinin ikna etmesiyle geldi teslim oldu, sayımız şu an 90'a çıktı. Yılbaşından bu yana 90 teröristi ikna ederek adalete teslim ettik."

'DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA KUŞ UÇURTMUYORUZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazede uğradığı saldırıya değinen Soylu, "Biz Doğu'da, Güneydoğu'da kuş uçurtmuyoruz, kim kendi İçişleri Bakanlığı'nda böyle bir şey olsun ister? Neredeyse işi bize yıktılar. İftira attılar, 'dışarıdan adam geldi' dediler" ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle konuştu:

"İstanbul seçimi, verdiği siyasi kavganın uç vereceği bir seçim olarak nitelendirilir ve bu devam ederse, seçimden sonra meşruiyete yönelik bir kavgaya yönelirse, ben bundan ülkem adına endişe ederim. İstanbul seçimi ideolojik olarak bir kavganın devamı olursa ben bundan da endişe ederim, ben bunun ucunu görüyorum. Şu saldırılarda görüyorum. Binali ağabey geçen akşam bir yere gitti, onun orada oturma hakkı yok mu? İstanbul'da bunca yıldır kimsenin hayat tarzına müdehale oldu mu? Yok böyle bir şey. Demek ki burada hesap başka, ben bundan endişe ediyorum ve çekiniyorum. Ülkem adına endişe ediyorum. Binali Bey yıllardır bu ülkeye hizmet ediyor, söyleyin diğer aday ne yapmış?

İstanbul üzerinden Türkiye'ye yönelik bir siyasal çatışmanın önü açılmak isteniyor. Bir meşruiyet kavgası başlatmak istiyorlar. Bu meşruiyet kavgasının ötesinde bir de ideolojik kavga da başlatmak istiyorlar. Yönetilecek İstanbul'dur, bu rövanşizm aklı Türkiye'ye kaybettirir. Epey yol aldık bu mesafeden geri dönmeyelim. Bizim ülkemizi zayıfa düşürüp içerideki çatışmaları arttırmak isteyenler şu an dört gözle bekliyorlar. Geçen gün söyledim, DEAŞ şu sıralar Türkiye'de çok hareketli. Onun için, siyasi, ekonomik ve güvenlik anlamında istikrarımızı devam ettirmek durumundayız. Bunlar kolay kolay yakalanacak fırsatlar değildir, Türkiye önemli bir noktaya geldi. Onun için desteğinize ihtiyacımız var."