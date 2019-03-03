İçişleri Bakanı Soylu: HDP ile beraber olmayın, HDP eşittir PKK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'HDP ile beraber olmayın, HDP eşittir PKK. Zaten onlar da inkar etmiyorlar, diyoruz; anlatamıyoruz' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'nın Polatlı ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

1960, 1971 ve 1980 darbelerini hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Hem canlarımız gitti hem zamanımız gitti hem paramız gitti. 28 Şubat'ın sadece kamu ve özel bankalara maliyeti, meclis araştırma raporuna göre 53,3 milyar dolardı. Ülkeye toplam maliyeti 300- 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Gezi olayları aynı şekilde. Ülkede faiz yüzde 3.5- 4 seviyelerine inmişti, 100 milyar dolarlık yatırım paketi açıklamıştı.

IMF'ye tüm borçlarımızı ödemiştik. 8 ağacı bahane ettiler, ortalığı yakıp, yıktılar. Almanya'dan, Fransa'dan, Avrupa'nın değişik kentlerinden güya aktivistler geldi. Sadece 8 tane ağaç için mi geldiler? O gezi olaylarının da ülkeye 160 ile 250 milyar dolar arasında ekonomik maliyeti olduğu hesaplanıyor. 28 Şubat dönemlerinde güya imam hatiplerin önünü kesmek istediler, katsayılarla oynayıp öyle bir pranga getirdiler ki meslek liselerinin tamamına darbe vurdular."

'DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMEK YANLIŞ İŞTİR'

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir dönem, eğitimli ara eleman yetiştiremedik. Sanayicilerimiz, sektör temsilcilerimiz çok iyi bilirler; eğitimli kaynakçı, tornacı bulmak, elektrikçi bulmak sorun haline gelmişti. Sanayi odaları feryat etmeye başlamışlardı. Bunlar bir parti kavgası olan işler değildir. Bunlar ülkenin tamamını ilgilendiren meselelerdir" diye konuştu.

Darbecilerle ve terör örgütleriyle işlerinin olmayacağını kaydeden Bakan Soylu, "FETÖ'sü de DHKP-C'si de PKK'sı da bir terör örgütüdür. 'Bizim bunlarla da bunları sevenle de işimiz olmaz' diyemeyen anlayışı, artık bu ülkenin gündeminin dışında bırakmak istiyoruz. HDP ile beraber olmayın, HDP eşittir PKK. Zaten onlar da inkar etmiyorlar, diyoruz; anlatamıyoruz. 'DHKP-C terör örgütüdür, onlarca terör eylemi var, yüzlerce cana kıymış, şunlara moral vermeyin' diyoruz, anlatamıyoruz. 'Hapishanede ziyaretlerine gidiyorsunuz, Demirtaş'a özgürlük istiyorsunuz, bu yanlış iştir, siyasi partiler terör örgütleriyle yan yana gelmez' diyoruz; zinhar, yine anlatamıyoruz."

'HALA ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM'

Soylu, şunları söyledi:

"Ama ben bu CHP'nin HDP ile ve bu illegal yapılarla ne işi olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Kendini cumhuriyetçi çizgide tarif eden bir siyasi partiyi getirip de FETÖ-PKK-DHKP-C çizgisine neden ve nasıl yasladılar, bunu tabanlarına nasıl anlattılar, anlayabilmiş değilim. Saadet Partisi'ne ne dediler de bu çorbanın içine kattılar? Güya milliyetçi çizgide olduğunu iddia eden İYİ Parti'ye ne fısıldadılar da PKK ile yan yana getirdiler.

Ben bunu anlayabiliyor değilim. 6- 7 yıldır Türkiye'nin başına bir çorap örmeye çalışıyorlar ve bugün içinde PKK'nın da FETÖ'nün de olduğu, bunları koordine eden küresel güçlerin de olduğu bir yapıyla milletin karşısına çıkıyorlar. Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden buradaki tezgahı yutturmaya, HDP'yi ve PKK'yı gizlemeye çalışıyorlar.

Esasen bugün bir yerel seçimle, kapana sıkışan PKK'ya bir tünel açmaya çalışıyorlar. Kabul etsinler veya etmesinler, bugün 'şer ittifakı'nın asıl fonksiyonu, sıkışmış PKK'ya bir tünel açmaktır. Dertli olan PKK'dır, dertli olan PKK'ya binlerce TIR silahla yaptırım yapandır.

Dertli olan, PKK/PYD'ye istediği terör devletini kurduramayandır. Dertli olan 'Azez'e girme, Afrin'e girme' dediği Türkiye'ye laf geçiremeyendir. Derdi olan uyuşturucuyla terörle kora kor bir mücadele veren Türkiye'ye bir türlü diz çöktüremeyendir."