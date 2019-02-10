İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Operasyona ilişkin detay vermeyen Soylu, "Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede" dedi.

'SİZİ YÜRÜTEN ADAM DEĞİLDİR'

Öte yandan "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir." diyen İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir."

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşesinde "FETÖ ile mücadelenin askıya alındığını" savunarak şöyle yazmıştı:

''Partilerin belediye başkan adayları belli oldukça ortaya çıkan bir kaç gerçek var.

Ana muhalefet partisi açısından ortaya çıkan gerçek şu:

Parti içinde kazanmak Türkiye'yi kazanmaktan daha önemli. Önemli olan Türkiye'ye değil, önemli olan partiye sahip olmak.

İktidar partisi açısından ortaya çıkan gerçek ise şöyle:

'FETÖ ile mücadeleye biraz ara verelim. Seçimi kazanalım. Sonra bakarız belki'."