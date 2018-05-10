İçişleri Bakanı Soylu: Esas olan, var olan özgürlüğün kendisidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "özgürlük güvenlik dengesi olmaz" diyerek, "Esas olan, var olan özgürlüğün kendisidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliği ve güncel meselelerle ilgili konuştu.

Soylu, "264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 güvenlik görevlisi ile beraber toplam 531 bin personelin seçim günü görev yapacağını" belirterek, “Enerji altyapısına dair önem arz eden yerler de korunacak” dedi.

‘SEÇİM GÜVENLİĞİNİ 3 BAŞLIKTA ELE ALIYORUZ’

"Seçim güvenliğini bakanlık olarak 3 başlıkta ele aldıklarını" ifade eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, ikinci kısım seçim günü oy verme güvenliği, üçüncüsü de seçim günü akşamı oy sayımının güvenliğidir. Sonuçların, listelerin, söz konusu bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı bir şekilde seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesidir. Kampanya döneminde özellikle miting alanlarında, toplanma alanlarında, ki bu ramazan ayında olacak. İftar programlarında özel tedbirlerimiz elbette olacaktır ve bu tedbirler alınırken seçimlerdeki propaganda faaliyetlerine engel olmayacak bir yaklaşım göstermeye özel bir dikkat göstermenizi istirham ediyorum. Yani propaganda kurallar içerisinde herkesin kendini ifade edebileceğiz bir ortamda yapabilmesini temin etmekte esas itibariyle bizim görevimizdir.”

‘TEMEL MESELE ÖZGÜRLÜĞÜ TESİS ETMEK’

“İnsan için en kıymetli meselelerden birisi kendisini seçecek kişiyi, kendi seçecek iradeyi bir şekilde ortaya koyabilmesidir” diyen soylu şöyle devam etti: “Hepimiz için bu böyledir. Hayatın genel inşaatını yönetme yetkisini, ne kadar vergi vereceğimizin, nasıl bir kanun anlayışı ile yaşayacağımızı belirleme yetkisini birilerine teslim etmekteyiz. Bu önemli bir karardır. Hayatın olağan akışından her şey bundan sonra gelir. Burada temel mesele özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgürlüğü sağlamak, özgürlük ortamını oluşturabilmek için vardır. Zaten bizim yapmamız gereken insanların başkalarının özgürlük alanlarına müdahil olmayacağı, insanların seçimlerine yaşamlarına ilişkin tercihlerini özgürce yapabilecekleri güvenli ortam tesis etmektir.”

‘GÜVENLİK ÖZGÜRLÜK DENGESİ OLMAZ’

"Seçim günü enerji altyapısına dair önem arz eden yerleri de koruyacaklarını belirten" Soylu, şöyle konuştu:

“Valilerimizin devamlı söylediği bir laf var; özellikle bizim alanda çok kullanılır, ‘güvenlik özgürlük dengesi’. Bu oluşturulmuş bir laftır. Gerçekçi bir yaklaşım değildir. Güvenlik, özgürlük bir dengesi olmaz. Esas olan, var olan özgürlüğün kendisidir. Güvenlik, özgürlüğü sağlayabilmektir. Her şey öyle değil midir? Ailenizden düşünün, yani güvenlik, özgürlüğün çok daha iyi bir noktada yaşanabilmesi, en üst seviyede olabilmesi için temin edilmiş bir yaklaşımdır. Onun için bunun yanı sıra seçim gününe ilişkin de ayrı bir tedbirler bütünü üzerine değerlendirmeler olacaktır.”