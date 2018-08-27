İçişleri Bakanı Soylu, Cumartesi Anneleri'ne yönelik saldırıyı savundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü buluşmasına yönelik polis saldırısını savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Galatasaray Meydanı'nda 25 Ağustos Cumartesi günü Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis saldırısını savundu. Soylu, "700'üncü gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik" dedi.

Soylu, "Bugün terör örgütleri, bu odaklar eliyle bir başka istismar alanı peşinde koşuyorlar, anne istismarı. Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturup, hem teröre bir mağduriyet maskesi giydirmeye çalışıyorlar, hem de toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar" dedi.