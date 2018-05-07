İçişleri Bakanı Cumhuriyet hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makamında intiharıyla ilgili iddiaları içeren haber nedeniyle Cumhuriyet gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makam odasında intiharına ilişkin iddialar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile ilgili olarak belirli çevrelerden beslenen yalan üzerine kurgulanmış haberler bir süredir periyodik olarak servis edilmektedir" ifadelerini kullandı.

​Açıklamada, iddiaları içeren haberle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet'ten Ahmet Şık imzasıyla dün bir haber yayınlanmıştı. Haberde, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın geçen yıl Temmuz ayında makamında intihar ettiği anımsatılarak, Çalışkan’ı intihara sürükleyen olayın, Bakan Soylu’nun oğlunun gözaltına alınan bir arkadaşının usulsüz biçimde serbest bıraktırılmasıyla ilgili olduğu iddia edilmişti.

Haberde, "İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın konuyu öğrenmesi üzerine olayla ilgili tutanak tutarak Bakan Soylu hakkında resmi işlem başlatmasını istediği, Silivri Emniyet Müdürü Çalışkan’ın da oluşan baskıya dayanamayarak intihar ettiği öne sürülüyor" denilmişti.