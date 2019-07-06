İçeride neşter unutmuşlar: AKP başkanlık sisteminin röntgenini çekecek

AKP sözcüsü Ömer Çelik başkanlık sisteminde revizyon tartışmalarına ilişkin sistemin masaya yatırılacağını, 'röntgen ve MR'ının çekileceğini' söyledi.

AKP sözcüsü Ömer Çelik başkanlık sisteminde revizyon tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sistemde revizyon tartışmalarının yeni bir tartışma olmadığını söyleyen Çelik, "Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası açıklama yapan Çelik, sonbaharda Kızılcahamam’da AKP’nin kampa gireceğini, Erdoğan’ın önümüzdeki çarşamba ve perşembe günleri milletvekilleriyle görüşmeyi sürdüreceğini belirtti.

Başkanlık sisteminin parti içinde yeniden gözden geçirildiği iddilarının yanlış bir algı yarattığını belirten Çelik şöyle devam etti: “Sistemin birinci yılında performans çözümü yapılacak. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur. Sanki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gözden geçiriliyormuş gibi algılanıyor. Buna arkadaşlarımız da cevap verdiler; hayatın icabı gereğidir. Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama durumu söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR’ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da başkanlık sisteminde revizyon tartışmalarına ilişkin, "Bir yılda bazı aksaklıklar, eksiklikler görüldü. Henüz birinci yılı. Bunlar, bir yılda olabileceği gibi beşinci yılında da ortaya çıkabilir. Bunlar düzeltilir ama asla geri dönüş olmaz" demişti.