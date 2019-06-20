İbrahim Tatlıses kebapçıda belediye başkanlarını topladı: Tayyip Erdoğan için ölürüm

AKP'den defalarca milletvekili aday adayı olan ancak bir türlü aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'in kebapçıda düzenlediği seçim toplantısına, belediye başkanları, bakan yardımcıları ve AKP yöneticileri katıldı. 23 Haziran seçimleri ile ilgilenen toplantı Tatlıses'in kebabçı dükkanında gerçekleşti.

Daha önce defalarca AKP'den milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses, İstanbul seçimleri öncesinde bakan yardımcıları, belediye başkanları ve AKP yöneticileriyle kebapçıda seçim toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AKP Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AKP MKYK Üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli katıldı.

'TAYYİP ERDOĞAN İÇİN ÖLÜRÜM'

Toplantıda konuşan İbrahim Tatlıses, "Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul'da, gelin İstanbul'a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar" dedi.

"Bu seçimde desteğimizi başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi ve adayından yana kullanalım" diyen Tatlıses, "Ben gidiyorum arkadaş, sözü olan varsa söylesin. Benim tarafım belli" ifadesini kullandı.