İbrahim Tatlıses 'kadına şiddet' açıklaması yaptı: Peki bu ne?

Son dönemde artan kadın cinayetlerine ilişkin konuşan İbrahim Tatlıses, 'Kadınları yavrularının önünde öldürüyorlar. Bu nasıl bir vahşettir? Benim yanımda kadına böyle bir şey yapılsa, yemin ediyorum o adama aynı şeyi ben de yaparım. İdam edilmeli hepsi. Bunu hak ediyorlar' dedi. Aynı Tatlıses daha önce defalarca kadına şiddet haberleriyle gündeme gelmiş, hatta eski korumasının iddiasına göre Derya Tuna'nın ve Asena'nın vurulması emrini bizzat vermişti. İşte 'Kadını döveceksin ama ağzını burnunu kırmayacaksın' diyen Tatlıses'in sicili...

Son yıllarda her seçimde AKP'den aday adayı olan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini dile getiren İbrahim Tatlıses, artan kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarına ilişkin "ilginç" bir açıklama yaptı.

"Kadınları yavrularının önünde öldürüyorlar. Bu nasıl bir vahşettir? Benim yanımda kadına böyle bir şey yapılsa, yemin ediyorum o adama aynı şeyi ben de yaparım. İdam edilmeli hepsi. Bunu hak ediyorlar" diyen Tatlıses, hayatına giren hiçbir kadını yarı yolda bırakmadığını, hepsinin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kadınlara bakışını daha önce "Kadın dövülür de sevilir de... Döveceksin dediysek, ağzını burnunu kırmayacaksın. Kadın susmasını bilecek, ağırbaşlılığını koruyacak. Ama sürekli dırdır ederse olmaz. Adamda dayanma sınırı var" sözleriyle de açıklayan Tatlıses'in saldırısına uğrayan kadınlar, onu hiç de "kıymet verir" şekilde hatırlamıyor:

Perihan Savaş:

İhaneti öğrendiğimde çocuğumu düşürüyordum. Üzüntüden 15 gün hastanede yattım. 4 aylıktı kızım, kaybediyordum kızımı.

Vururdu, hep vururdu. Sadece bana değil, herkese vururdu. Onu Allah affetsin. Artık benim için herhangi birisinden farkı yok.

Asena:

“İlişkimiz 2000 senesinde başladı. 2001 senesinde kulağıma dedikodular gelmeye başladı. Yalan şeyler de olabileceğini düşünerek kendisine sordum. Bana yalan olduğunu söyleyince hayatıma devam ettim. Bir ihanetini yakaladım, çevresindekiler beni ikna ettiler ve affettim. Sonra bir kez daha yakaladım, her şey ortaya çıktı. Birini, birilerinin evinde gördüm. Buna şahit olanları da Allah’a havale edip terk ettim. 2000 yılının haziran ayında çok kötü bir dayak yedim. İlişkimiz başlamak üzereydi. Hatırladığım kadarıyla önce fiziksel olarak şiddet oldu. Sonra buz kovasını fırlattığını gördüm. Kanlar içinde hastaneye götürüldüm.”

Derya Tuna

(Derya Tuna'yı vuran Hüseyin Bozan'ın açıklamaları) 2001-2002 yılları arasında koruma görevini üstlendiğim İbrahim Tatlıses'le beni 'Ayı Nuri' lakaplı arkadaşım tanıştırdı. Koruma görevini yaptığım 2002 yılında, Tatlıses Seyrantepe'de bulunan İdobay Müzik Şirketi'ne beni çağırdı. Burada bana, 'Derya'yı vur şundan kurtulalım senin de hayatını kurtarayım' dedi. O tarihlerde eşim hamileydi ve benim de paraya ihtiyacım vardı. Ben de kabul ettim ve Şişli Günay Restorant'ın çıkışında Derya Tuna'yı ayağından silahla vurup yaraladım ve teslim oldum. Bu suçtan toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası aldım. 4 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldım.