İbrahim Tatlıses İzmirlileri hedef aldı: İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü

İbrahim Tatlıses, İzmirlilerin uyuduğunu düşünüyor. AKP'den milletvekili olmak için dördüncü kez şansını deneyen Tatlıses; 'İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar' dedi.

Mafyatik ilişkileriyle bilinen şarkıcı İbrahim Tatlıses, AKP'den milletvekili adayı olmak için İzmir'de AKP teşkilatlarını gezmeye devam ediyor.

İzmir’in kanadının kırıldığını kenti uçurmaya geldiğini ileri süren Tatlıses, "İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar" dedi.

Tatlıses; "Benim paraya pula ihtiyacım yok. Allah vermiş ama niyetimiz iyi bir şey olması. İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar. 2,5 saatte Karşıyaka’ya gitmek ister misin, 5 dakika dururken. Biz Cumhurbaşkanımızdan köprü isteyemez miyiz? Fuar kapatıldı, konser veremiyoruz. Fuar bir kapandı İzmir bitti. Traktörlere mi gidip bakacağız? İnsanlar ta nerelerden geliyorlardı. Kimler çıkmadı ki fuara. Vallahi billahi benim niyetim fuarı yeniden canlandırmak. Millet traktör seyretmeye geliyor. Motor mu, traktör mü, sanatçı mı? Bir mahkemenin yüz karası olarak Buca Cezaevi’nde 14 gün yattım. İzmirliler bize oy verecek, biz de Beyefendi’den isteyeceğiz. Eli boş yüzü kara dönemeyiz. Diyeceğiz ki ’Efendim böyle böyle söz verdik. Bu sözümüzün arkasında duralım" ifadelerini kullandı.