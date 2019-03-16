İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda saldırganına: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Yeni Zelanda saldırganının Türkiye'ye yönelik tehdidine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Biz buradayız. Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Yeni Zelanda'da camideki 49 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın yayımladığı manifestoda "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" şeklindeki sözlerini değerlendiren Kalın, "Bize gelen spesifik bir istihabarat yok. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Bu sapık caninin özellikle İstanbulumuzla ilgili kullandığı ifadeler oldukça manidar" dedi.

Kalın, "Konstantinapol bizim olacak gibi ifadeler kullanıyor. Türkler Anadolu yakasında oturabilirler. Avrupa yakasında olmasınlar diyorlar. Biz şu anda İstanbul'dayız, İstanbul'un Avrupa yakasındayız. Bugün İstanbul'an Avrupa yakasında Beril hocamızın cenaze namazının yanısıra Yeni Zelanda'da katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldık. Biz buradayız, böyle bir şeye güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler" ifadelerini kullandı.