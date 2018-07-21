İbrahim Kalın'dan 'Yahudi ulus devleti' yasasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Meclisi'nde kabul edilen 'Yahudi ulus devleti' yasasına sert tepki gösterdi. Kalın, 'Adalete ve barışa inanan herkes, bu kanunu reddetmelidir. Kanundaki ifadeler, İsrail’de yaşayan Filistinli azınlığa ve mezkur Yahudi devletinde resmi bir konumu olmayan milyonlarca yerlerinden edilmiş ve işgal altındaki Filistinliye ürkütücü bir mesaj niteliğinde' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Adalete ve barışa inanan herkes, bu kanunu reddetmelidir. İsrail’i 'Yahudi halkının tarihi anavatanı' olarak tanımlayan yasa, 'İsrail’de sadece Yahudilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu' söylüyor. Bu ifadeler, İsrail’de yaşayan Filistinli azınlığa ve mezkur Yahudi devletinde resmi bir konumu olmayan milyonlarca yerlerinden edilmiş ve işgal altındaki Filistinliye ürkütücü bir mesaj niteliğinde" dedi.

İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesinde yer alan yazısında, "Bazı Batılı medya kuruluşlarının 'İsrail’in tartışmalı ulus devlet yasası' olarak tanımladığı kanun, aslında ırkçı bir uygulama ve resmi bir apartheid sisteminin savunucusu olarak değerlendirilmelidir. Atılan adım, iki devletli çözüm umudunun tabutuna çakılmış son çividir. Adalete ve barışa inanan herkes, bu kanunu reddetmelidir. İsrail’i 'Yahudi halkının tarihi anavatanı' olarak tanımlayan yasa, 'İsrail’de sadece Yahudilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu' söylüyor. Bu ifadeler, İsrail’de yaşayan Filistinli azınlığa ve mezkur Yahudi devletinde resmi bir konumu olmayan milyonlarca yerlerinden edilmiş ve işgal altındaki Filistinliye ürkütücü bir mesaj niteliğinde. İsrail’in zaten ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören Filistinli vatandaşların statüsü, bu kanunun kabulüyle birlikte daha kötü olacak" ifadelerine yer verdi.

Kalın, "İsrail’in kabul ettiği yeni kanunla birlikte siyonistlerin Filistin halkını ortadan kaldırma ve Filistin’i dünya yüzünden silme planları yeni bir safhaya girmiş bulunuyor" dedi.