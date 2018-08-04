İbrahim Kalın'dan Newsweek'e tepki: Yeni bir darbe girişimi çağrısı mı?

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de yayımlanan Newsweek dergisinde çıkan bir makaleyi hedef aldı. Kalın, Twitter hesabından 'Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor' diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de yayımlanan Newsweek dergisinde yer alan bir makaleye tepki gösterdi.

Dergide 31 Temmuz'da "Erdoğan Kürtleri kırmak ve Osmanlı'yı diriltmek istiyor" başlığıyla yayımlanan makaleye tepki gösteren Kalın, Twitter'dan İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, sözkonusu yazının Türkiye üzerine yayımlanan en kötü yazılardan biri olduğunu kaydetti.

Makalede "PKK ve Gülenci/FETÖ propagandasının olgular olarak ve ideolojik paranoyanın analiz olarak sunulduğunu" savunan Kalın, "24 Haziran seçimleri geçti, Newsweek Türkiye'de bir başka darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.

One of the worst pieces on Turkey by @Newsweek

PKK and Gulenist/FETO propaganda presented as facts and ideological paranoia as analysis.

Now the June 24 elections are over, is Newsweek calling for another coup attempt in Turkey? https://t.co/tfYPKA2JJk — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 4 Ağustos 2018

Sözkonusu makale Newsweek'te 31 Temmuz'da "Erdoğan Kürtleri kırmak ve Osmanlı'yı diriltmek istiyor" başlığıyla yayımlanmıştı. Jonathan Watchel ve Albert Watchel imzalı makalede, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde, dış politikada saldırgan bir tutum izlediği ve iç siyasette Kürtleri kullandığı, 2013 yılındaki çözüm sürecine rağmen son dönemlerde "Kürtlere karşı saldırgan bir politika izlendiği" görüşü dile getirilmişti.

NEWSWEEK: TÜRKİYE TEHLİKELİ, DÜNYA HAREKETE GEÇMELİ

Bir zamanlar "demokratik ve ılımlı" olduğu öne sürülen Türkiye'nin son dönemde "terör rejimine doğru yöneldiği" belirtilen makalede, Suriye'de Esad'ı devirmek isteyen Ankara'nın bölgedeki operasyonlarda Kürtleri katlettiği ifadelerine yer verilmişti. "Sünnilerin lideri" sıfatıyla hareket eden Erdoğan'ın Ortadoğu'da karmaşa yarattığı kaydedilen makalede, Erdoğan'ın Rusya ve Amerika'yla ilişkileri hatırlatılarak dış politikasının ikilik içerdiği ve akıl dışı olduğu savunulmuştu.

Makalede ayrıca "Türkiye'nin tüm dünya açısından tehlikeli olduğu" ve "dünyanın en güçlü devleti olan ABD'nin bu konuda çok önemli yardımlarda bulunabileceği" ileri sürülmüş, "Özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk hareket ederse, dünyamız o kadar güvenli olacaktır. Türkiye dönüştürülmeli" ifadeleri kullanılmıştı.