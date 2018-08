İbrahim Kalın'dan Newsweek'e tepki: Yeni bir darbe girişimi çağrısı mı?

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de yayımlanan Newsweek dergisinde yer alan bir makaleye tepki gösterdi.

Dergide 31 Temmuz'da "Erdoğan Kürtleri kırmak ve Osmanlı'yı diriltmek istiyor" başlığıyla yayımlanan makaleye tepki gösteren Kalın, Twitter'dan İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, sözkonusu yazının Türkiye üzerine yayımlanan en kötü yazılardan biri olduğunu kaydetti.

Makalede "PKK ve Gülenci/FETÖ propagandasının olgular olarak ve ideolojik paranoyanın analiz olarak sunulduğunu" savunan Kalın, "24 Haziran seçimleri geçti, Newsweek Türkiye'de bir başka darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.

One of the worst pieces on Turkey by @Newsweek

PKK and Gulenist/FETO propaganda presented as facts and ideological paranoia as analysis.

Now the June 24 elections are over, is Newsweek calling for another coup attempt in Turkey? https://t.co/tfYPKA2JJk

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 4 Ağustos 2018