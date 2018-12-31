İbrahim Kalın'dan ABD'li senatöre yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın 'Kürt müttefikler' açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın "(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan, Suriye'den söz konusu olabilecek herhangi bir çekilmede şunları temin etmiş olacak: Bir, DEAŞ tamamen imha edilmiş olacak. İki, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üç, Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak" açıklamasına yanıt verdi.

Kalın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Terörist PKK ve onun Suriye'deki kolu PYD ve YPG arasındaki doğrudan bağı biliyorsunuz ve bunu kamuoyu önünde de herkesten çok daha açık bir şekilde ifade ettiniz. Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez" ifadelerini kullandı.