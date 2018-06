İbrahim Kalın'dan ABD Kongresi üyesine: Çeneni kapat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Kongresi Üyesi Adam Schiff'in 24 Haziran seçimlerine ilişkin Twitter paylaşımına tepki gösterdi.

Schiff, Twitter paylaşımında, "Erdoğan, bu hafta sonu Türkiye'de sadece tutuklama, şiddet, basın özgürlüğünü kısıtlayarak ve muhalefeti ortadan kaldırarak yeniden seçimleri 'kazandı'" diyerek, "Türkiye'nin otokrasiye dönüşmesi, demokrasinin dünya çapında saldırıya uğradığı konusunda bir başka hatırlatmadır. Kutlamayın" yorumunu yaptı.

Schiff'in açıklamasına Twitter'dan yanıt veren İbrahim Kalın ise, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" ifadelerini kullandı.



President Erdoğan certainly does not need YOUR @RepAdamSchiff congratulations. Turkish people have spoken up. You need to shut up. https://t.co/Z0rlzfBFcN

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 26, 2018