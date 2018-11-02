İbrahim Kalın'a yeni görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekilliği’ne Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı getirdi.

24 Haziran seçimleri sonrasında oluşturulan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ilk toplantısını Çankaya Köşkü’nde yaptı.

Toplantıda, Kurul Başkanvekilliği’ne Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın getirildi.

Toplantıda kurulun işleyişi, önümüzdeki dönemde bakanlıklarla koordinasyon içinde atılacak adımlar konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan’ı da kabul etti. Görüşme 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alacak Politika Kurulları geçtiğimiz ay oluşturulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alacak kurullar şöyle: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu.