İbrahim Kalın: Öncelikli gündemimiz ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yeni sistemde ilk bakanlar toplantısının ardından yaptığı açıklamada, öncelikli gündem başlığının ekonomi olduğunu, bütçe disiplininin sağlanması ve reformların hayata geçirilmesi için çalışacaklarını söyledi. Kalın kısmi OHAL'le ilgili soruya da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılan yeni sistemdeki ilk bakanlar toplantısının ardından yaptığı açıklamada öncelikli gündemin ekonomi olduğunu söyledi. MİT'in yurtdışındaki operasyonlarının devam edeceğini belirten Kalın, NATO Zirvesinin sonuç bildirgesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Erdoğan'ın zirve sırasında Yunanistan Başbakanı Çipras'la görüşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kalın, görüşmenin olumlu geçtiğini ancak sürecin Yunanistan'daki askerlerin salıverilmesine doğru gittiğini belirterek "İkili ilişkilerimiz kapsamında bir gerginlik oluşturacaktır. Darbecileri sevindirecek adım atmamasını umuyoruz" dedi. Kalın ayrıca mevcut OHAL'in 18 Temmuz'da kalkacağını ancak bu mekanizmanın tekrar hayata geçebileceğini söyledi.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

ORTA VADELİ PROGRAM HAZIRLANACAK

"Şu anda bakanlarımız kendi bakanlıklarında brifinglerini alıyorlar. Bu çalışmalarını da en kısa sürede tamamladılar ya da tamamlıyorlar. Önümüzdeki günlerde de bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili bakan arkadaşlarımız isim çalışmalarını yapıp, cumhurbaşkanımıza arz edecekler.

Yeni kabinenin toplantısıyla ilgili tabi önemli konu başlıklarından bir tanesi ekonomiydi. Özellikle bu konuyu paylaşmak istiyorum. Ekonomi politikalarında yeni dönem için öncelikli konuların tespit edilmesi toplantının önemli başlıklarından bir tanesiydi.

Özellikle bütçe disiplininin sağlanması, reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bununla ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında yeni hazırlıklar yapılıyor. Orta vadeli program önümüzdeki hafta hazırlanıp, cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak."

15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜ

Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı devam ettirecek adımları da tüm ilgili kurumlarımızın eşgüdümüyle devam edecektir.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye’de ekonomik krizlerin olacağına dair tahminlerde bulunuldu. Hamdolsun bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Böyle bir darbe girişimi başka bir ülkede olsa, devlet kurumları çıkar, devlet dağılır, toplumsal kaos ortaya çıkardı. Ama bunların hiçbiri olmadı. 15 Temmuz’dan birkaç ay sonra üçüncü köprü açılışını yaptık, Fırat kalkanı harekatını gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıldı. Ve geçtiğimiz yıl 7,4 büyüme oranı yakalamış olduk.

15 Temmuz'un da yıldönümü geliyor. Pazar günü tüm ülke çapında anma programları yapılacak. Cumhurbaşkanımızın programını paylaşmak isterim. Pazar günü sabahleyin, bir şehit kabrini ziyaretiyle başlayacak program. Ardından Millet Camiinde öğle namazında bir hatmi şerif merasimi gerçekleşecek. Hemen ardından bizim yeni kongre merkezimizde sayın cumhurbaşkanımızın katılımıyla şehit yakınları ve gazi yakınlarıyla öğle yemeği yenilecek. Akşam saatlerinde cumhurbaşkanımızın bir hitabı bulunacak.

MİT'İN UKRAYNA VE AZERBAYCAN'DAKİ OPERASYONU

Tekrar 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce başlayan ve darbe girişiminden sonra hız kazanan FETÖ ile mücadele bundan sonra da devam edecek. Yurt içinde OHAL’in önemli hedeflerinden bir tanesi de bu darbe girişimini yapanların adalet önüne çıkarılmasıydı. Benzer yapıların, PKK’nın DHKPC gibi örgütlerin de tehditlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir OHAL uygulaması vardı. Bu bağlamda terörle mücadelemiz de kararlı şekilde devam edecek. MİT’in son derece başarılı bir operasyonla Azerbaycan ve Ukrayna’dan iki tane üst düzey FETÖ imamı ülkemize getirildi. Bunun arkası da gelecek arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğimizi bilmenizi istiyorum.

'NATO SONUÇ BİLDİRGESİ BİZİM AÇIMIZDAN MEMNUNİYET VERİCİDİR'

NATO’nun genel manada gündemini oluşturan konularda, cumhurbaşkanımız 4 oturumda sunumlar yaptılar, ikili görüşme yaptılar. NATO sonuç bildirgesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Bunun dışında sayın cumhurbaşkanımızın devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeleri oldu. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel konular etraflı şekilde ele alındı. Önümüzdeki günlerde de terörle mücadele, seçim sonrası kabinenin atacağı adımlar konusunda çalışmalar devam edecek. Yapılan vaatlerin de çalışması hızlandırılacak.

ABD İLE ÇALIŞMA GRUPLARI ARZU EDİLEN HIZDA İLERLEMİYOR

(ABD’den bir heyetin Ankara’da bulunduğu konusundaki soruya yanıt olarak) Bildiğiniz gibi ABD ile geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşma çerçevesinde üç tane çalışma grubu kuruldu. Bir tanesi terör örgütleri, bir tanesi Suriye bağlamında, üçüncüsü de FETÖ ile mücadele bağlamında. Arzu ettiğimiz hızda gittiğimizi söylemem. Bununla ilgili yeteri kadar karinenin bulunduğu açık. Burada birkaç konu var, terör örgütü liderinin Türkiye’ye iadesi ve yargılanması. Amerikan sisteminin kendi bağlamı içerisinde değerlendirmekle beraber, darbe girişimi açık seçik ortadayken bu konuda somut adımların atılması gerektiğini dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız da ABD’li mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde bu konuyu dile getirdi. Bugün yapılan toplantı da önem arz ediyor. Biz belgeleri sunduk, şimdi ABD’li yetkililerin nasıl tavır alacağını göreceğiz. Aylar yıllar sürecek bir meseleden bahsetmiyoruz. Sonuç odaklı, takvimi belli bir sürecin hayata geçirilmesi bizim temennimiz.

CUMHURBAŞKANI YENİ KURULLAR OLUŞTURABİLİR, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI EKLEYEBİLİR

(Kabine toplantısı hangi aralıkla toplanacak sorusu üzerine) Şu an 9 tane politika kurulu inşa edildi. Bunların amacı belli konularda, alanlarda makro düzeyde politikaya dönük çalışmalar yapmak. Çalışmaya başladıkları zaman da bu önerilerini sayın cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Onlar talimata dönüştürülecek, ilgili bakanlıklarımızla hayata geçecek. Zaman zaman cumhurbaşkanımızın iradesi çerçevesinde duyulan ihtiyaca binaen, yeni kurullar, geçici kurullar oluşturulabilir. Süreli ve sınırlı bir takım kurullarda oluşturulabilir. O manada sayı artabilir, artmayabilir.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sayısı yine ihtiyaca binaen, sistemin oturma sürecini izledikten sonra, sayı artırılabilir. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ilave edilebilir.

Kabinenin hangi sıklıkla toplanacağı konusunda kesin belirlenmiş takvimimiz yok. Haftada bir, iki haftada bir olabilir. Ama bunun dışında ilgili konuyla bağlı olmak üzere, cumhurbaşkanımız üç dört beş bakan arkadaşımızla dar kapsamlı toplantılar yapabilir. Kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili kabine arkadaşlarının da katıldığı toplantılar yapılacak.

ÇİPRAS İYİNİYETLİ AMA GERGİNLİK OLABİLİR

(Çipras'la görüşme üzerine soruya yanıt olarak)

Sayın Çipras ile Cumhurbaşkanımızın uzun ve kapsamlı görüşmesi oldu. Ege meselesinden, ekonomik ilişkilere, Kıbrıs meselesinde azınlığın sorunlarına kadar birçok konu; Atina’daki cami konuları etraflı şekilde ele alındı. Tabii Türkiye’de kaçan 8 asker, ve Türkiye’de bulunan 2 Yunan askeriyle ilgili konu etraflı şekilde konuşuldu. Çipras iyi niyetli ama somut olarak sürece baktığınız zaman 2 yıla yaklaştı şimdi hukuki süreç maalesef giderek Yunan hukuk sistemi içerisinde 8 askerin salıverilmeye doğru gittiğini müşahede ediyoruz. Bu bizim için endişe verici bir durum. Şu anda serbest bırakılacağına dair bir endişe var. Bu açıkça, Türkiye’de darbe girişiminde bulunmuş ve sayın cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatına kast etmiş kişilerin salıverilmesi sonucunu doğuracaktır ki, bu hukuk adına da katliamdır. İkinci olarak da ikili ilişkilerimiz anlamında bunu yaratacağı bir gerginlik olacaktır.

MEVCUT OHAL 18 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR, TEKRAR HAYATA GEÇEBİLİR

(Meclis’in çalışma takvimi ve Kısmi OHAL mi olacak sorusu üzerine)

Meclisin çalışma takvimi Meclis’in tasarrufunda olan bir konudur. Bize gelen haberlere göre şu anda komisyonlar oluşturuluyor. Ardından bir kanun teklifi yapılacağına dair bir bilgi var. Bunun ne kadar süreceğini, kapsamının ne olacağı Meclis’te belirlenecek. Birkaç hafta daha Meclis’in çalışacağı intiba ediniyoruz biz.

OHAL meselesinde gelince 18 Temmuz gecesi, mevcut OHAL’in süresi sona eriyor. Bunun uzatılmaması yönünde cumhurbaşkanımızın bir beyanı olmuştu. OHAL kalktıktan sonra da mevcut kanunlar içerisinde bu mücadele devam edecek. Çok olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması tekrar hayata geçirilebilir. Ama şu an itibariyle 18 Temmuz’da OHAL’in sona erdirilmesi ve mevcut yasalar çerçevesinde terörle mücadelenin sürmesi ön görülüyor.

EKONOMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN TEK ELDE TOPLANMASI

(Piyasaları rahatlatacak ne tür tedbirler olacak sorusu üzerine)

Ekonomiyle ilgili çalışmaların tek bir elde toplanması bu sürecin en önemli farklarından birisi olacak. Orta vadeli program çerçevesinde atılacak adımlar önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Her gün spekülatif açıklamalar suretiyle piyasalara yanlış mesaj verilmesi doğru olmaz. Şu anda bu çerçevede bu adımların atılacağını ifade edeyim bende.