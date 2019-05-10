İBB'ye atanan kayyumdan, kaldırılan Atatürk portresiyle ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum, başkanlık odasındaki Mustafa Kemal Atatürk portresinin kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı sonrası İBB Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyumun, Ekrem İmamoğlu tarafından başkanlık odasına asılan Mustafa Kemal portresini indirdiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Makam odasındaki özel eşyalarla birlikte Mustafa Kemal portresinin de kaldırıldığının ifade edildiği açıklamada, "aynı gün aynı yere yeni bir Atatürk portresi konulmuştur" denildi.

Açıklama şu şekilde :

Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Kubilay Bayrak ve Başkan Danışmanı Murat Ongun’un özel asistanı Burcu Ciner tarafından 07 Mayıs 2019 tarihinde Başkanlık makamındaki özel eşyalarla birlikte Atatürk Portresi de “şahsa özel” olduğu gerekçesiyle alınmıştır. Aynı yere aynı gün yeni bir Atatürk Portresi konulmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetinin asılsız haberlere konu edilmesini esefle kınıyoruz.

Ekrem İmamoğlu, “Tablo kalsın. Ben oraya tekrar geri döneceğimi biliyorum. İkincisi ben onu hediye etmekten onur duyarım da dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler” demişti.