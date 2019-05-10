İBB'ye atanan kayyumdan İmamoğlu'nun danışmanıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan kayyumun Ekrem İmamoğlu'nun danışmanını işten çıkarmasına ilişkin açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan kayyum, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un işten çıkarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

“Bazı basın yayın organlarında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı emrinde 24.04.2019 tarihinde 'Danışman' olarak sözleşme imzalanan Murat Ongun'un işine son verildiğine ilişkin haber ve yorumlar yer almıştır" denilen açıklamada, "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20. maddesinde 'Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz' hükmüne amirdir. Önceki dönem belediye başkanlarında olduğu gibi belediye başkanını görevinin sona ermesine bağlı olarak Murat Ongun'un sözleşmesi de hukuken sona ermiş ve bütün özlük hakları ödenmiştir. Söz konusu haber ve yorumlardaki işten kovma iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.