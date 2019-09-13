İBB'ye ait bina 25 yıllığına bedelsiz olarak Yeşilay’a tahsis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Beyoğlu’nda yer alan bir bina, 'Bağımlılıkla Mücadele Merkezi' olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz olarak Yeşilay’a tahsis edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Beyoğlu’ndaki bir bina "Bağımlılıkla Mücadele Merkezi" olarak kullanılmak üzere, AKP grubunun oyları ile 25 yıllığına bedelsiz olarak Yeşilay’a tahsis edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Meclisi'nde “Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı” kurulması teklifi Eylül ayı oturumunda karar bağlandı. Kararın ardından İBB bünyesindeki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın adının “Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı” olarak değiştirilmesine karar verildi. Daire Başkanlığı'na bağlı olarak “Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Müdürlüğü” kuruldu.

25 YILLIĞINA BEDELSİZ TAHSİS EDİLDİ

Habere göre aynı oturumda Yeşilay Cemiyeti Beyoğlu Şube Başkanlığı'nın talebi üzerine, mülkiyeti İBB'ye ait Beyoğlu Keçicipiri Mahallesi'nde 280 metrekarelik araziye yaptırılan binanın "Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Merkezi" olarak kullanılmak üzere Yeşilay'a tahsisi gündeme geldi. Meclis'in Hukuk ve Sağlık komisyonları tarafından hazırlanan ortak raporda, binanın Yeşilay'a bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsis edilmesi uygun bulundu.

'BİNAYA İBB'NİN İHTİYACI VAR'

Hukuk Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Ülkü Sakalar karara itiraz ederek, İBB bünyesinde daha önce "Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı" kurulmasını karara bağladıklarını belirtti. Sakalar, “Elbette Yeşilay'a karşı değiliz. Yeşilay'a birçok kurum ve kuruluş kaynak aktarımında bulunuyor. Ama yeni kurulan daire başkanlığının kaynağa ihtiyacı olması nedeniyle bu binanın yeni daire başkanlığına tahsis edilmesi daha doğru olacaktır” diye konuştu.

