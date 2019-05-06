İBB’nin Twitter hesabı İmamoğlu, Yavaş, Soyer ve Akşener’i takipten çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabı İmamoğlu, Yavaş, Soyer, Kılıçdaroğlu ve Akşener’i takipten çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik kararının ardından, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer’i takipten çıkardı ve YSK’nin kararını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’yı retweetledi.

YSK’nin İstanbul’da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik karara imza atmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önce takibe alınan Akşener, Yavaş, Soyer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK’nin kararının ardından takipten çıkarıldı.