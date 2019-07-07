İBB'nin kiralık aracı yazlıkta çıktı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kiraladığı ve kayıp olduğu belirtilen lüks araçlar araçlara ilişkin ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı.
Bu araçlardan biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan bir ismin Altınoluk'taki yazlığının kapısında görüntülendi.
Altınolukta yazlikta oturan ibb de zabıta olan kişinin kullandığı Audi A3 marka 34 BB 0290 plakali araçta ibb nin amblemi bulunmakta olup sayın @ekrem_imamoglu kayıp araçlardan bir tanesi...Altınolukta...Emniyet yetkilileri tüm kamu kurumlarına ait araç görev belgesini sormalı... pic.twitter.com/diG4vD8qvV
— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 5 Temmuz 2019