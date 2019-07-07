İBB'nin kiralık aracı yazlıkta çıktı...

İBB'ye ait kayıp kiralık araçlara ilişkin ilginç bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Belediyeye ait araçlardan biri Altınoluk'ta bir yazlığın önünde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kiraladığı ve kayıp olduğu belirtilen lüks araçlar araçlara ilişkin ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı.

Bu araçlardan biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan bir ismin Altınoluk'taki yazlığının kapısında görüntülendi.