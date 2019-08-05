İBB’nin Esenler Otogarı otoparkı tahliye kararına ihtiyati tedbir konuldu

Bayrampaşa’daki Esenler Otogarı otoparkının 5 yıllığına İSPARK’a devrini içeren İBB kararıyla ilgili 20. Asliye Hukuk Mahkemesi ara karar verdi. Ara kararda, davanın akıbeti belli olana kadar İBB tarafından alınan tahliye kararı ile olası yıkım ve benzeri tüm kararların engellenmesi için 'ihtiyati tedbir konulmasına' hükmedildi.

İstanbul Esenler Otogarı otoparkının İSPARK’a devriyle ilgili 20. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı. Otogarı işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nin, süresi dolan sözleşmesinin uyarlanması talebiyle açtığı davada çıkan ara kararda; davanın akıbeti belli olana kadar İBB tarafından alınan tahliye kararı ile olası yıkım ve benzeri tüm kararların engellenmesi için “ihtiyati tedbir konulmasına” hükmedildi. İBB’den gelen açıklamada karara karşı tüm yasal haklarını kullanacağı belirtildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Bayrampaşa'daki Esenler Otogarı'nın işletilmesi için İBB ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasında düzenlenen 25 yıllık sözleşmenin süresi 5 Mayıs 2019 tarihinde doldu. İşletmeci dernek nisan ayında İBB'den kullanım hakkı süresinin 25 yıl daha uzatılması talebinde bulundu ancak bu talep mahkemece uygun bulunmadı.

11 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen İBB Meclis toplantısında otogarın sadece otoparkının 5 yıllığına İBB şirketlerinden İSPARK'a devredilmesi karara bağlanmıştı. 18 Temmuz tarihinde İBB Emlak Müdürlüğü tarafından otoparkın 3 gün içinde tahliye edilerek belediyeye devredilmesine aksi takdirde mülki idare tarafından tahliye edileceğine dair ihtarname düzenlemişti. Bunun üzerine ihtarnameye karşı otogar işletmecileri mahkemeye başvurdu ve devir kararının yürütmesi durdurulmuştu.