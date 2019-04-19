İBB'den 'veri kopyalama' açıklaması: Tebligat ulaşınca gereken yapılacaktır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkemenin skandal 'yürütmeyi durdurma' kararı hakkında açıklama yaptı.

İBB, mahkemenin skandal 'yürütmeyi durdurma' kararı hakkında açıklama yaptı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanması kararı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Değerli basın mensupları; Bazı basın yayın organlarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 18.04.2019 tarihli genelgesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiği görülmüştür. Kurumumuza henüz bu yönde bir resmi tebligat yapılmamıştır. Resmi tebligat yapılınca gereği yapılacaktır."