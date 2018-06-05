İBB'den 'UBER' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 'Bizim UBER ile ilgili aldığımız karar, vermiş olduğumuz belgenin başka amaçla kullanılmamasına yönelik bir karar. Turizm belgesi vermişiz. Turizm belgesi ile normal taksi taşımacılığı yapıyorsa buna engel olma mahiyetinde. Eğer turizmcilerimizi rahatsız eden bir yönü varsa alınan kararların değerlendirilmesi yapılır' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Maltepe’de Okul Aile Birliği temsilcileri ile iftarda buluştu.

İftar programının ardından UBER ile ilgili gelişmelere yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, turizmcilere ilişkin de açıklamada bulundu. Uysal, “Bizim UBER ile ilgili aldığımız karar, bizim vermiş olduğumuz belgenin başka amaçla kullanılmamasına yönelik bir karar. Turizm belgesi vermişiz. Turizm belgesi ile normal taksi taşımacılığı yapıyorsa buna engel olma mahiyetinde” dedi.

Turizmcilerin işine engel olan bir durum varsa gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade eden Uysal, “Eğer turizmcilerimizi rahatsız eden bir yönü varsa alınan kararların onların değerlendirilmesi yapılır. Haklı olarak onların şu şekilde bir eleştirisi var. Yedi kişiden az kişi gelirse biz bunu havaalanından aldıramayacak mıyız? Onunla ilgili arkadaşlarımız toplanıyor, çalışıyor. Bizim amacımız turizmcilerin, İstanbul’a gelen turistleri rahat bir şekilde ağırlamasına engel olmak vs. değil. Amacımız turizm belgesi ile taksicilik yapılmasının önüne geçilmesi. UBER işletmeciliğinin yapılmasının önüne geçilmesi. Dolayısı ile turizmcilerin tedirgin olduğu konularla ilgili konularda arkadaşlarımız toplanır bir karar alır. O değiştirilebilir. O nihayetinde biz İstanbul’a turist getiren turizmcileri, yakınen destekliyoruz, sorunları ile ilgileniyoruz. Bu konuda da yanlış anlaşılacak, işlerini aksatacak bir şey varsa düzeltmeye de her zaman hazırız. O konuda da arkadaşlarımız çalışıyor” diye konuştu.