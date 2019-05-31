İBB'den milyonluk ihale almıştı: Binali Yıldırım Cübbeli Ahmet'le buluştu

AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın İsmailağa tarikatını ziyareti sırasında kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yle de bir araya geldiği ortaya çıktı. Yıldırım ziyaretle ilgili paylaşımda bulunmazken, tarikatın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda da ikilinin yer aldığı karelere yer verilmedi. Ünlü'nün damadının şirketi İBB'den milyonluk ihale almıştı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın İsmailağa tarikatını ziyaretiyle ilgili tarikattan paylaşılan görüntülerde yer verilmeyen bir detay ortaya çıktı.

Binali Yıldırım'ın bu ziyarette kamuoyunda Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile de bir araya geldiği anlaşıldı.

Cübbeli Ahmet, son olarak İBB'de damadına verilen milyonluk ihaleyle gündeme gelmişti. İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu için İBB şirketlerinden Spor İstanbul tarafından düzenlenen 1,8 milyon liralık ihale, Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının şirketine verilmişti.

Ziyaret sonrası tarikatın hesabından yapılan paylaşımda Yıldırım'ın Ünlü ile aynı karede yer aldığı fotoğrafların yayımlanmamasının nedeninin bu ihale olduğu yorumları yapıldı.

Binali Yıldırım bey, İsmailağa Camii’ndeydi. Binali Yıldırım ve Mehdi Eker beyefendiler, dün (29 Mayıs 2019 Çarşamba) teravih namazını İsmailağa Camii’nde edâ ettiler. Ayrıntılar: https://t.co/YbZZze4wUi @BY @BA_Yildirim pic.twitter.com/aqgskccRSr — İsmailağa Camii (@ismailaga_cami) 30 Mayıs 2019

Ziyarette Yıldırım'a eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı da eşlik etmişti.

Yıldırım'ın ziyareti sırasında Cübbeli Ahmet'le çekilen fotoğrafı: