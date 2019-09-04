İBB'den Hamidiye Su ve BELTUR'a zam açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 lira olan 19 litre Hamidiye suyun fiyatını 11 liraya çıkardı. BELTUR’un sosyal tesis kafeteryalarına da ortalama yüzde 20 zam yapıldı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, suya ve BELTUR'a yapılan zamları açıkladı.

Buna göre 9 lira olan 19 litre Hamidiye suyun fiyatını 11 liraya çıkarıldı. BELTUR’un sosyal tesis kafeteryalarına da ortalama yüzde 20 zam yapıldı.

Ongun, "Hamidiye 19 lt damacana suyun fiyatı 9 Eylül’de 11 TL olacaktır. Bu ücret muadili markalar ölçeğinde Hamidiye'yi hala en kaliteli ve ucuz marka kılmaktadır. BELTUR’un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur" açıklamasında bulundu.