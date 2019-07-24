İBB'den Esenler Otogarı'nın devrinin durdurulmasıyla ilgili açıklama

Esenler Otogarı’nın İSPARK’a devrinin mahkeme tarafından durdurulması üzerine İBB’den yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkemenin Esenler Otogarı’nın otoparkının İSPARK’a devrini durduran kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüleri Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri’nin başvurusu üzerine, dün almış olduğu kararla, İstanbul Büyük Otogarı (Esenler) otopark alanlarının, tahliye edilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK’a devrini durdurmuştur. Kararda, idarenin savunması ve ara kararı cevabı yedi gün içinde istenmiştir” denildi.

İBB hukukçularının kararın rutin bir işlem olduğunu belirttikleri kaydedilen açıklamada, kararla ilgili tüm hukuki hakların kullanılacağı ve İBB hukukçularının mahkemeye gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından "sürecin aynen işleyeceğinden emin olduklarını" da söyledikleri ifade edildi.