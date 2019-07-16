İBB'den 'dolandırıcılık' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2B arazilerine ilişkin belediyenin adının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını açıkladı ve vatandaşlara uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Kimsesizler yararına”, “Ramazan Yardımı”, “Deprem Araştırmaları için AKOM adına”, “Seyyar İşgaliye İzni” gibi konularda vatandaşlardan para toplama amaçlı dolandırıcılıklara bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı.

"İBB’nin adı kullanılarak, 2B arazilerine kadastro işlemi başlatacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yapılmak isteniyor" açıklamasında bulunan İBB, "Bu konuda Beyaz Masa’ya yapılan ihbar ardından başlatılan incelemede; vatandaşlarımıza, 2B arazileri ile ilgili ‘kendileri adına’ kadastro işlemi başlatılacağı belirtilerek, sahte mail hesabı açıldığı ve para talep edildiği anlaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 2B arazilerine yönelik kadastro işlemi başlatması gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri ve bu gibi olaylarla karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat telefonuna haber vermeleri önem arzetmektedir" ifadesini kullandı.