İBB'den Cübbeli'nin damadına milyonluk ihale!

Yerel seçimin ardından İstanbul tartışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadına milyonluk ihale verdi.

İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası hala verilmezken, İstanbul'da ihale dağıtımı sürüyor.

İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden Spor İstanbul tarafından düzenlenen ihale, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının şirketine verildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Ticaret A.Ş (Spor İstanbul) tarafından “Gel beraber koşalım” sloganı ile 7 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada'da İstanbul Yarı Maratonu gerçekleştirildi. Maraton organizasyonu hizmet alımı için 29 Mart 2019 tarihinde Spor İstanbul tarafından ihale düzenlendi.

İhalenin yaklaşık maliyeti 3 milyon 596 bin 626 lira olarak belirlendi. İhale iki kısımdan oluştu. İhalenin 1 milyon 872 bin 300 liralık kısmını alan Adstation Reklam ile 3 Nisan 2019 günü, 753 bin 539 liralık kısmını alan Aziz Yavuz ile de 4 Nisan 2019'da sözleşme imzalandı.

İhalenin büyük kısmını kazanan Adstation Reklam Organizasyon İletişim Danışmanlık İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortakları Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu.