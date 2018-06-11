İBB'den bayram ve sınav günü kararı

İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarının 3 günlük bayramda yüzde 50 indirimli olmasını kararlaştırdı.

Toplu taşıma araçları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenci ve görevlilere ise ücretsiz olacak.

İBB Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında oy birliği ile alınan karara göre, toplu taşıma araçları 15, 16 ve 17 Haziran tarihlerine denk gelen Bayram boyunca yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek, 15 Haziran Cuma günü saat 06.00 ile 17 Haziran Pazar günü 00.00 saatleri arasında geçerli olacak indirim; İstanbulkart'ın kullanıldığı İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik,nostaljik tramvay ve Tünel'de geçerli olacak.