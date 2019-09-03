'İBB'de işten çıkarılanlar THY'ye alınacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'iki seçim arası' işe alınanlar işten çıkarılmıştı. Airport Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Ali Kıdık, işten çıkarılanların Türk Hava Yolları'nda işe başlayacağını öne sürdü.

Havacılık sektörüyle ilgili yayın yapan Airport Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Ali Kıdık, bugünkü yazısında önemli bir iddiaya yer verdi.

Kıdık, İBB'de işten çıkarılanların Türk Hava Yolları'nda işe başlayacağını iddia etti.

Kıdık yazısında "THY kaynaklarından edindiğim bilgidir bu" dedi.

Kıdık'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden çıkarılan veya istifa edenlerin yeni durağı THY olacakmış. Bunun geçmişte örnekleri çok. Temel Kotil’den Abdurrahman Gündoğdu’ya kadar hepsi belediye geçmişi olan yöneticiler idi. Ne diyelim onu da bir kez daha görmüş olacağız."

31 Mart seçimlerinden zaferle ayrılan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti. Seçimler 23 Haziran'da yenilenmiş ve İmamoğlu tekrar belediye başkanı olmuştu.

Seçimlerin iptal edildiği dönem içinde ise yüzlerce kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatıldığı ileri sürülmüştü. İki seçim arası 2 bin 500 kişinin işe alındığı ve bin 244 kişinin işine son verildiği İBB tarafından açıklandı.

İmamoğlu, bu işe alımların seçimlerin hemen öncesi ve iki seçim arasında yapıldığı için etik olmadığı görüşünde. İşten çıkarılanların protestosu sürüyor. AKP ise protestolara her gün bir vekilin katılımıyla destek veriyor.