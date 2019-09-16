İBB'de işten çıkarılanlar CHP önünde toplandı, Kaftancıoğlu'yla görüştü

İBB’de seçimlerden kısa süre önce işe alınıp işten çıkarılanlar CHP İstanbul İl Merkezi önünde eylem yaptı. CHP’li Kaftancıoğlu eylemcilere ‘Bu durum sizlerin emeğini ve duygularını suiistimal etmek isteyen anlayıştan kaynaklı. Siz mağdur oluyorsunuz’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden kısa süre önce işe alınan ve bir süre önce işlerine son verilenler bugün CHP İstanbul İl Merkezi önünde eylem yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eylem yapanlarla görüşerek "Siz mağdur oluyorsunuz ve üzülerek söylüyorum bunu suistimal etmek isteyenler var" dedi.

Kaftancıoğlu “Bu durum sizlerin emeğini ve duygularını suiistimal etmek isteyen anlayıştan kaynaklı. İBB işe alma prosedürlerinde herkese açık duyurular yapılır. İşsiz, liyakati olan ve sizler ve sizin gibi milyonlarca vatandaşımız var öyle değil mi? Ancak ne yazık ki bu işler liyakat esasıyla değil de kapalı kapılar ardında yapıldığı zaman işte bugün olduğu gibi mağduriyet ortaya çıkıyor” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuya dair görüştüğünü söyleyen Kaftancıoğlu "Büyükşehir’e işe alım olacaksa İstanbul’daki bütün işsizlerin haberi olacak. İster CHP’li olsun, ister AKP’li olsun hiç önemli değil" dedi.