İBB'de borç krizi: AKP'den 'hele bir verdiğimizi bitirin' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde geçen pazartesi günü ilgili komisyona havale edilen 700 milyonluk borçlanma talebi dün Meclis gündemine gelmedi. İBB CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, belediye şirketlerinin vergi dairesi ve sigortaya 681 milyon lira borcu olduğunu belirterek, 'Bu borç ödenmezse şirketlerimiz belediyeden kanunen ihale alamayacak' dedi.

İBB Meclisi yeni dönem ikinci toplantısı dün İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ yönetiminde gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 ay önce belediyenin borcu için istediği 2 milyar 225 milyon liralık borçlanma talebi, kesintiye uğratılmıştı. İBB Meclisi, İmamoğlu’na 1 milyar 525 milyon liralık borç alma yetkisi vermişti. Meclise geçen pazartesi günü gelen 700 milyonluk borçlanma teklifi de ilgili komisyona havale edilmişti.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı toplantıda belediyenin ekonomik durumunu anlatan bir konuşma yaptı. Balyalı “Bu aya kadar piyasaya, müteahhitlere, iştiraklere ve eski vergi dairesi borçlarımıza istinaden 575 milyon ödeme yapıldı. Şirketlerimizin vergi dairesine borçlarına istinaden de önümüzdeki hafta itibarıyla 850 milyon lira daha ödeme yapılacak. Böylece 1 milyar 525 milyon liranın 1 milyar 400 milyon lirasını da tamamlamış olacağız” dedi.

Balyalı, belediye şirketlerinin şu anda vergi dairesi ve sigortaya toplam 681 milyon lira borcu olduğunu belirterek şunları söyledi: “İhale zamanı geldi. Özellikle iştiraklerimizin belediyemizden ihale alabilmesi için vergi dairesine ve sigortaya borçlarının olmaması gerekiyor. Eğer bu borçlar ödenmezse iştiraklerimiz kanun itibarıyla ne yazık ki belediyemizin açmış olduğu ihalelere giremeyecek. Önümüzdeki süreçte de yatırımların devam edebilmesi için öncelikli olarak 700 milyon liralık bu krediye ihtiyacımız var. Bu ay gelmedi, eyvallah, komisyonun takdiri. Önümüzdeki ay bunun meclisimize gelip kabul olacağını yürekten inanıyoruz.”

'HELE ONU BİTİRİN'

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Verdiğimiz borçlanmanın 500 küsur lirası kullanılmış. Hele onu bir bitirin. Sonra tekrar gelin, borçlanmayı verelim. Biz size söz verdik çalışmalarınızı engellemeyeceğiz diye. Bir haftadır araç israfı vardır, şu vardır, bu vardır diyorsunuz, oralardan da bir tasarruf edin, oradan da para biriktirin ondan sonra bakalım” diye konuştu.