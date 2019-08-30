İBB, TÜRGEV için yapılan 5 yurdu geri alıyor: 171 milyon harcanmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yurt inşa ederek TÜRGEV’e vermek için ihale yaptığı ortaya çıktı.
İhalelerin ardından inşaat çalışmalarının başladığı yurt binaları için İBB kasasından 171 milyon 767 bin TL para harcandığı öne sürüldü.
Birgün'den İsmail Sarı’nın haberine göre, 5 yurt da tamamen TÜRGEV için yapıldı ve vakıf daha inşaat bitmeden dilekçe vererek binaların kendilerine tahsis edilmesini istedi.
İBB kaynakları, protokollerinin iptal edilerek yurtların geri alınacağını açıkladı. Yurtlar belediye bünyesinde bulunan bir şirket üzerinden işletilecek.
TÜRGEV’den alınan yurtların listesi şöyle: