İBB şirketleri 94,5 milyon lira zararda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 şirketinden 11'i bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam 94 milyon 543 bin lira zarar etti. Zarar eden şirketler arasında nakit akışı en yüksek olan İSPARK'ın da bulunması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 şirketinden 11'i 2018 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 94 milyon 543 bin lira zarar etti. Zarar eden 11 şirket arasında nakit akışı en yüksek olan İSPARK'ın da bulunması dikkat çekti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, İBB'ye bağlı 30 şirketin hasılatlarını ve kârlılık durumunu yıl boyunca üçer aylık dönemler halinde İBB Başkanlığı'na sorarak şirketlerin mali durumunu takip ediyor. Sağlam'ın en son 2018 yılının üçüncü çeyreğine yani Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine ilişkin sorusuna İBB tarafından verilen yanıt çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.

EN ÇOK ZARAR EDEN ŞİRKET ŞEHİR HATLARI A.Ş.

İBB'nin verdiği yanıta göre; 30 şirketten 11'i üçüncü çeyrekte toplam 2 milyar 192 milyon 744 bin lira hasılat elde ederken, 94 milyon 543 bin lira zarar etti. Bilançoya göre; en çok zarar eden şirketlerin ilk sırasında 18 milyon 469 bin liralık zarar ile Şehir Hatları A.Ş. yer aldı. İkinci sırada yer alan İSPARK da 17 milyon 949 bin lira zarar etti. Verilen yanıta göre; Metro A.Ş. 15 milyon 790 bin, Spor A.Ş. 11 milyon 443 bin, Medya A.Ş. 10 milyon 585 bin, Bimtaş 6 milyon 907 bin, İsyön 6 milyon 424 bin, İston A.Ş. 2 milyon 656 bin, Otobüs A.Ş. 2 milyon 178 bin, Beltur 1 milyon 817 bin, Uygulamalı Gaz A.Ş. 325 bin lira zararda.

İFLASA SÜRÜKLENİYORLAR

İBB'nin iflas bayrağını çektiğini söyleyen Sağlam, İSPARK gibi bütün hasılatı nakit olan, nakit akışı bu kadar yüksek şirketin batık durumda olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

SEÇİM ÇALIŞMALARINDA MI KULLANILDI?

Şirketlerden 24 Haziran seçim çalışmalarına kaynak aktarıldığını öne süren Sağlam, “Üçüncü çeyrek, 24 Haziran seçimlerinden sonraki dönemi kapsıyor. Mevlüt Uysal'ın 24 Haziran seçimlerinde bu şirketleri açık olarak siyasi emelleri için kullandığı anlaşılıyor. İstanbul halkı bunun hesabını 31 Mart seçimlerinde elbette soracaktır” diye konuştu.