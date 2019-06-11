İBB şirketi Sağlık A.Ş. İBB'yi dolandırmış

Sayıştayın tespitine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketi olan Sağlık A.Ş'nin işlettiği Florya, Yeşilköy, Karaburun, Küçüksu ve Caddebostan’daki plajlardan elde edilen gelirin İBB’ye eksik ödendiği ortaya çıktı.

Sayıştayın tespitine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketi olan Sağlık A.Ş'nin işlettiği Florya, Yeşilköy, Karaburun, Küçüksu ve Caddebostan’daki plajlardan elde edilen gelirin İBB’ye eksik ödendiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 2015 yılında aldığı kararla Florya Güneş Plajı, Menekşe Plajı, Yeşilköy Çiroz Plajı, Karaburun Plajı, Küçüksu Plajı ve Caddebostan Plajı, belediyenin iştiraki olan Sağlık A.Ş’ye 5 yıl süre ve elde edilecek ciro payının yüzde 5+KDV oranında İBB’ye ödeme yapması koşuluyla devredilmişti. Sayıştay, şirketin söz konusu plajlarda İBB’ye aktarılacak pay hesaplanırken sadece plaj giriş ücretlerinin dikkate alındığını, sosyal tesis bünyesinde yer alan büfe; dondurma, deniz ürünleri satış, waffle ve soğuk içecek reyonu gibi birtakım mal ve hizmetlerden elde edilen diğer gelirlerin hesaplamaya dahil edilmediğini tespit etti.

Sözcü’nün haberine göre; Sayıştay, İBB’ye aktarılması gereken payın hesaplanması ve tahsil edilmesinde sadece plaj giriş ücretlerinin değil sosyal tesisler bünyesinde elde edilen diğer gelirlerin de hesaplamaya dahil edilmesi gerektiğini, mevcut uygulamanın İBB açısından elde edilebilecek gelirin altında tahakkuk ve tahsilatlara neden olduğuna dikkat çekti.

