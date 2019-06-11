İBB şirketi ihale açtı, yine İBB şirketi kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özel güvenlik görevlilerine verilecek protokol kuralları ve öfke kontrolü eğitimi için 1 milyon 180 bin liralık ihale düzenledi. İBB şirketi olan İSTGÜVEN’in açtığı ihaleyi, tek başına ihaleye giren İBB şirketi UGETAM kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi şirketlerine ihale vermeye devam ediyor. İBB ve birimlerindeki özel güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu İSTGÜVEN-İstanbul Güvenlik A.Ş, 19 Mart 2019 tarihinde özel güvenlik görevlilerine verilecek öfke kontrolü eğitimi için ihaleye çıktı. İhaleyi tek teklifin sahibi olan başka bir İBB şirketi İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri A.Ş (UGETAM) kazandı. Toplam 1 milyon 180 bin 600 TL bedeli olan ihale sonucunda şirketler arasında 9 Nisan 2019 ile 8 Nisan 2020 tarihleri arası geçerli olan sözleşme imzalandı.