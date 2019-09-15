İBB Şehir Hatları pazartesi kış tarifesine geçiyor

İBB’ye bağlı Şehir Hatları 16 Eylül itibariyle kış tarifesine geçiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları AŞ, 16 Eylül’den itibaren kış tarifesine geçiyor.

Kış Tarifesinde İstanbul – Adalar arasındaki ring seferler 43’e yükseltilirken, Bostancı – Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Buna göre Büyükada’dan gece 00.00 itibariyle hareket eden vapur 01.10’da Bostancı İskelesi’ne yanaşacak. 02.00’da Bostancı’dan yolcularını alacak Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada’ya uğrayıp 03.10’da Büyükada İskelesine ulaşacak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı’ya devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55 Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybeliada, 05.40’ta Büyükada’ya ulaşmış olacak.

Beşiktaş ve Eminönü’nden Adalar seferleri Kış Tarifesine göre düzenlenirken, Eminönü – Adalar hattının bazı seferleri Kabataş bağlantılı yapılacak.

Anadolu Kavağı bağlantılı Beykoz – Üsküdar, Rumeli Kavağı bağlantılı Sarıyer – Eminönü hatlarında kıyıya paralel seferler hafta içi yapılmaya devam edecek. İstanbul’un vapurları 2019 Kış Tarifesi ile Boğaziçi, Adalar, Haliç ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur hatlarında her gün ortalama 682 seferle gerçekleştirecek.

Kış tarifesinde vapur seferleri için Şehir Hatları'nın yayınladığı programa buradan ulaşabilirsiniz.