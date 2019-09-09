İBB Meclis Toplantısı'nda 'Yenikapı' tartışması: AKP'liler araçları beğenmedi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Yenikapı'da toplanan ihtiyaç fazlası belediye araçlarına ilişkin, 'İstanbul'da bir tiyatro izledik... Böyle makam aracı mı olur?' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı devam ediyor.

Meclis toplantısında söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Yenikapı'da sergilenen araçlara ilişkin "böyle makam aracı mı olur?" dedi.

Göksu, Yenikapı'daki araçların makam aracı olmadığını belirtirken, ''Bir taraftan emek ve alın terini konuşurken diğer yandan İstanbul'da bir tiyatro izledik. Öylesine bir tiyatro izledik ki Sayın Başkan seçim dönemlerinde kamuoyuna çıkıp, 'İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı verilmiştir' dedi. Verilen 1717 makam aracı nerede? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Allah aşkına makam araçları bunlar mı?'' sözlerini sarf etti.

''VAKIFLARA PARA AKITILDI İDDİASI ALGI OPERASYONUDUR''

Gerici vakıflara aktarılan bütçeleri de reddeden Göksu, "Sanki bazı vakıflara oluk oluk para aktarıldı. Sanki bu vakıflara nakdi para verildi gibi algı operasyonu yapıyorsunuz. İBB’nin bu derneklere bu vakıflara bir kuruş Türk Lirası yoktu'' dedi.