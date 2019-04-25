İBB meclis oturumlarının reytingi belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yayına açtığı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki görüşmeler yaklaşık 3 milyon 500 bin kişi tarafından izlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçildikten sonra Belediye Meclisi’ndeki yayınları şeffaf bir şekilde canlı yayına açacağını söylemişti.

Mazbatayı aldıktan sonra verdiği sözü tutan İmamoğlu’nun başkanlık yaptığı iki İBB meclisi görüşmeleri yaklaşık 3 milyon 500 bin kişi tarafından izlendi.

İmamoğlu izlenme rakamlarını sosyal medyadan duyurdu.

İşte İmamoğlu'nun o mesajı: "Şeffaf yönetim anlayışımıza verdiğiniz destek için teşekkürler. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız meclis canlı yayınları toplamda 3.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Meclisimizin 3. oturumu bugün saat 15.00’de gerçekleşecektir. Yine canlı olarak izleyebilirsiniz."