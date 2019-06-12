İBB danışmanların belgesiz harcamalarını bütçeden karşılamış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemler için hizmet aldığı danışmanların ne gibi bir hizmetin karşılığı olduğu bilinmeyen harcamalarını, belge olmaksızın bütçeden karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem inşaatları için hizmet alımı yaptığı danışmanlara mevzuata aykırı ödemeler yaptığı ortaya çıktı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Sayıştay denetçilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin denetimlerinde raylı sistem inşaatları ve bu hatlarda kullanılacak araçların temini işleri için alınan danışmanlık hizmeti karşılığı yapılan ödemelerde usulsüzlükler tespit edildi. Sayıştay, özel sektörden alınan danışmanlık hizmetlerine karşılık fazla ve belgesiz ödeme yapıldığını tespit etti.

Sayıştay raporunda, kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmetlerini açık ihale usulüne uymadan belli istekliler arasından seçerek ihale eden İBB’nin, danışmanların bütün genel masraflarına karşılık olmak üzere “Geri Ödenecek Masraflar” adı altında bir iş kalemi tanımlandığı belirtildi. Şartnamede yer alan bu ifadeden yararlanılarak idari personel masrafları, ofis masrafları, seyahat masrafları gibi masraflar da belediye tarafından üstlenildi. Rapora göre, bu kalemden her hakedişte danışman tarafından gerçekten harcama yapılıp yapılmadığına ilişkin belge de aranmaksızın ödeme yapıldı.