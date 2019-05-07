'İBB Başkan Vekili' olarak görevlendirilen Yerlikaya belediye binasına geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediyenin Saraçhane'deki binasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın belediye binasına geldiği açıklandı.

YSK tarafından İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbatanın iptaliyle birlikte seçimlere kadar başkan vekilliğine Yerlikaya atanmıştı.

Belediyenin Saraçhane'deki binasına gelen Yerlikaya, henüz açıklama yapmadı.

Gaziantep Valisi iken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Valiliğine atanan Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi olmasından dolayı Erdoğan'a "şükranlarını" sunmuştu.