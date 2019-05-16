İBB 6 aydır borçlarını ödeyemiyor, 500'den fazla alacaklı var

İBB’nin 22 milyar lira olarak hesaplanan 2018 yılı borcunun 27 milyar liraya çıktığı, borçların 6 aydır ödenemediği ve 500'den fazla alacaklı firma olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin mayıs ayı oturumunda 2018 yılı kesin hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilançodaki rakamları değerlendiren İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB'nin 2018 yılı faaliyet raporuna göre 22 milyar lira olan borcunun kesin hesaba göre 26 milyar 800 milyon liraya yükseldiğini açıklayarak vahim tablonun daha da kötü bir hal aldığını söyledi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB'nin müteahhitlere olan borcunun 5 milyar TL'yi bulduğuna dikkat çeken Balyalı “Bu olağanüstü bir artış. Müteahhitlere olan borcumuz 2018 sonunda 4 milyar 338 milyon iken 2 sene önce 1 milyar 892 milyonmuş. İnsan bu kadar süre içerisinde hiç mi para ödenmedi diye düşünmüyor değil” dedi.

Balyalı, şu anda 500'den fazla firmanın İBB'den alacaklı olduğunu belirterek “Bu firmaların 300'den fazlası aslında çok düşük alacakları olmasına rağmen belediyemizin kapısına her gün gidip geliyorlar. Çoğu firma 6 aydan beri buradan neredeyse doğru düzgün bir ödeme alamıyor. Bu sürece şahit oldum. Çok sayıda firma geliyor ödeme istiyor ama ne yazık ki ödeme sıkıntısı var çünkü bütçe her ay düzenli olarak açık veriyor” diye konuştu. Bunun en önemli nedeninin merkezi idareden gelen paylarına azalması olduğuna dikkat çeken Balyalı “Ekonomik kriz kendini çok ciddi oranda hissettiriyor. Artık bu mali yönetim anlayışı kesinlikle sürdürülemez, yeni bir mali yönetim anlayışı geçmeye ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

Balyalı, bilançoya göre İBB kasasında 2018 sonunda sadece 102 milyon lira bulunduğunu ancak piyasaya verilen çeklerin ve ödeme emirlerinin toplamının 508 milyon lirayı bulduğunu vurguladı. Baylayı “Yani kasamızda para yokken dışarıya karşılıksız olarak çek ve ödeme emri vermişiz. İBB gibi önemli kuruluşlara yaklaşmayan işler. Bu mali anlayıştan İBB yönetiminin çıkması gerekiyor” dedi.